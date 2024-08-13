В Екатеринбурге за сутки выпало 9 мм осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале ФГБУ «Уральское управление по ...13.08.2024 На отдельных территориях Свердловской области в ночь на 13 августа выпало до 27 мм осадков
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. На отдельных территориях Свердловской области в ночь на 13 августа выпало до 27 мм ...12.07.2024 В отдельных районах Свердловской области за сутки выпало до 40% месячной нормы осадков
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2024. В отдельных районах Свердловской области за сутки выпало до 40% месячной нормы осадков. ...27.12.2023 В Свердловской области за полтора дня выпало до 100% месячной нормы осадков
В большинстве районов Свердловской области за последние 36 часов выпало 60-100% месячной нормы осадков. Об этом ...27.12.2023 В Свердловской области за полтора дня выпало до 100% месячной нормы осадков
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В большинстве районов Свердловской области за последние 36 часов выпало 60-100% ...