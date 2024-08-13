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В Екатеринбурге за сутки выпало 9 мм осадков

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. В Екатеринбурге за сутки выпало 9 мм осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Высота снежного покрова в Свердловской области достигает 1-9 см. В Екатеринбурге слой снега 4 см. Количество выпавших за период снегопада осадков в Екатеринбурге составило 9 мм», — говорится в сообщении.
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