В Екатеринбурге за сутки выпало 9 мм осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «Высота снежного покрова в Свердловской области достигает 1-9 см. В Екатеринбурге слой снега 4 см. Количество выпавших за период снегопада осадков в Екатеринбурге составило 9 мм», — говорится в сообщении.

Материалы по теме

В Екатеринбурге за сутки выпало 9 мм осадков

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. В Екатеринбурге за сутки выпало 9 мм осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале ФГБУ ...

На отдельных территориях Свердловской области в ночь на 13 августа выпало до 27 мм осадков

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. На отдельных территориях Свердловской области в ночь на 13 августа выпало до 27 мм ...

В отдельных районах Свердловской области за сутки выпало до 40% месячной нормы осадков

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2024. В отдельных районах Свердловской области за сутки выпало до 40% месячной нормы осадков. ...

В Свердловской области за полтора дня выпало до 100% месячной нормы осадков

В большинстве районов Свердловской области за последние 36 часов выпало 60-100% месячной нормы осадков. Об этом ...

В Свердловской области за полтора дня выпало до 100% месячной нормы осадков

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В большинстве районов Свердловской области за последние 36 часов выпало 60-100% ...