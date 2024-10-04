В Екатеринбурге прокуратура передала в суд дело по обвинению массажиста в хищении более 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Прокуратура города Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...03.09.2024 В суд Екатеринбурга прокуратура передала дело о контрабанде более 1,2 тыс. кубометров деревьев на сумму более 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Свердловская транспортная прокуратура передала в суд дело о контрабанде более 1,2 тыс. ...06.06.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении 19 тонн горбуши на сумму свыше 3,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...07.03.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении банковских средств на сумму более 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...29.04.2014 Свердловчанина будут судить за незаконную вырубку деревьев на сумму более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2014. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело ...