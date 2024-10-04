В Екатеринбурге прокуратура передала в суд дело по обвинению массажиста в хищении более 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Екатеринбурге прокуратура передала в суд дело массажиста, который причинил ущерб на сумму более 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Правоохранители выяснили, что обвиняемый во время работы массажистом входил в доверие к своим клиентам и сообщал о возможности оформить выплату на несколько миллионов по полису добровольного медицинского страхования или возместить расходы на лечение. Потерпевшие отдавали деньги аферисту, который якобы передавал их знакомому для оформления компенсаций. Полученные финансы мошенник использовал по своему усмотрению.



По данным следствия, за время деятельности массажиста пострадало 12 человек. Ущерб составил более 6 млн руб. Аферист выманивал деньги у клиентов в период с июня 2023 года по апрель 2024 года. Прокуратура направила дело в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга.