Количество сделок на первичном рынке жилья в Свердловской области в сентябре снизилось на 67%

В августе 2024 года в Свердловской области было зарегистрировано 2 тыс. 159 договоров долевого участия в строительстве ...13.09.2024 Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В августе 2024 года в Свердловской области было зарегистрировано 2 тыс. 159 договоров ...09.08.2024 На Среднем Урале число зарегистрированных организаций за год снизилось на 22%
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. Количество предприятий и организаций в Свердловской области в I полугодии 2024 года ...13.02.2024 Средняя цена предложения на рынке новостроек Екатеринбурга достигла 144 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. На 1 февраля средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга составляет ...15.12.2020 Число сделок на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года сократилось на 7%
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2020. Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга в январе-ноябре 2020 года выросло ...