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Вчера, 17:55

Количество сделок на первичном рынке жилья в Свердловской области в сентябре снизилось на 67%

В сентябре 2024 года на первичном рынке жилья Среднего Урала было зарегистрировано 2 тыс. 744 договора долевого участия в строительстве (ДДУ). Об этом говорится в материалах Управления Росреестра по Свердловской области.

По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель снизился на 67%.

На вторичном рынке жилья региона в сентябре была зарегистрирована 10 тыс. 081 сделка. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель снизился на 28%.
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