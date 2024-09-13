Количество сделок на первичном рынке жилья в Свердловской области в сентябре снизилось на 67%

В сентябре 2024 года на первичном рынке жилья Среднего Урала было зарегистрировано 2 тыс. 744 договора долевого участия в строительстве (ДДУ). Об этом говорится в материалах Управления Росреестра по Свердловской области.



По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель снизился на 67%.



На вторичном рынке жилья региона в сентябре была зарегистрирована 10 тыс. 081 сделка. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель снизился на 28%.