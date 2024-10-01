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Вчера, 12:00

В 2025 году объем импорта легковых автомобилей в Россию может сократиться до 1,085 млн иномарок

УрБК, Москва, 08.10.2024. В 2025 году объем импорта легковых автомобилей в Россию может сократиться до 1,085 млн иномарок. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект федерального бюджета.

По данным издания, из них лишь 733,5 тыс. машин будут новыми, а остальные — более трех лет после выпуска с автоконцерна. Начиная с 2026 года объем ввоза иномарок составит 916 тыс. автомобилей (633,2 тыс. новых), а в 2027 — 776 тыс. (547,4 тыс. новых).

Согласно расчетам РБК, средний размер утильсбора на иномарки, которые ввезут в Россию, в 2025 году составит 602 тыс. руб. за одну машину. При этом в 2026 году обязательный платеж будет равен 716 тыс. руб., а в 2027 — 798 тыс. руб.
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