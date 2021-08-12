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Количество занятых в экономике жителей Свердловской области в мае-июле 2024 года составило 98,2% от общей численности населения региона

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Количество занятых в экономике жителей Среднего Урала в мае-июле 2024 года составило 98,2%, или 2 млн 100,4 тыс. человек от общей численности населения региона. Об этом сообщает Свердловскстат.

При этом в возрасте 15 лет и старше насчитывалось 2 млн 139,6 тыс. человек, или 62% от общего числа свердловчан.

Согласно методологии Международной Организации Труда, не имели занятия, но активно его искали 39,2 тыс. человек (1,8%) Уровень же занятости населения в возрасте 15 лет и старше сложился в размере 60,9%.
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