Количество занятых в экономике жителей Свердловской области в мае-июле 2024 года составило 98,2% от общей численности населения региона

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2021. Общая численность безработных (рассчитывается по методологии Международной организации ...19.01.2021 Более 60% не имеющих работу свердловчан не обращаются на биржу труда
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. Численность рабочей силы Свердловской области в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2020 ...22.08.2012 Уровень безработицы в России в июле 2012 года составил 5,4%
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2012. Уровень безработицы в России в июле 2012 года составил 5,4%. Численность экономически ...22.11.2010 Уровень реальной безработицы в Свердловской области увеличился до 7,6%
Уровень безработицы с применением критериев Международной организации труда в УрФО в среднем за август — октябрь 2010 ...06.10.2009 Каждый десятый свердловчанин остался без работы
Федеральная служба государственной статистики РФ подвела итоги очередного квартального обследования населения по ...