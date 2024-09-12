Отопление подано в 100% жилых домов, находящихся на обслуживании управляющей компании «Сити-Сервис»

УрБК, Верхняя Пышма, 12.09.2024. Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании (УК) «Сити-Сервис» за август 2024 ...14.08.2024 Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании «Сити-Сервис» за июль 2024 года получили 1 тыс. 638 обращений
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании «Сити-Сервис» за июль 2024 года ...20.05.2024 В Верхней Пышме закончился отопительный сезон
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По состоянию на 20 мая в Верхней Пышме отопительный сезон полностью завершен. Отопление ...25.04.2024 В Верхней Пышме может появиться мобильное приложение для клиентов УК «Сити-Сервис»
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Управляющая компания «Сити-Сервис» рассматривает возможность создания мобильного ...25.04.2024 УК «Сити-Сервис» проведет 27 апреля в Верхней Пышме генеральный субботник
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. 27 апреля 2024 года управляющая компания «Сити-Сервис» проведет в Верхней Пышме общий ...