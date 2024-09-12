Отопление подано в 100% жилых домов, находящихся на обслуживании управляющей компании «Сити-Сервис»

УрБК. Верхняя Пышма. 07.10.2024. Отопление подано в 100% жилых домов, находящихся на обслуживании управляющей компании «Сити-Сервис» (Верхняя Пышма). Работы по пуску отопления были проведены компанией в установленные сроки, что позволило вовремя обеспечить жителей теплом.



«Системы отопления были промыты и подвергнуты опрессовке — испытанию герметичности всех систем повышенным давлением. На сегодня все работы завершены, нами составлены соответствующие акты и переданы представителям теплоснабжающей организации. Весь жилой фонд в полном объеме допущен к эксплуатации в зимний период. Благодаря этому тепло подано во все 306 домов, находящихся под управлением нашей компании», — отметил генеральный директор управляющей компании «Сити-Сервис» Дмитрий Скрипник.



Сейчас сотрудники УК «Сити-Сервис» проводят работы по регулировке систем теплоснабжения и устранению воздушных пробок в системе отопления многоэтажных жилых домов.