С начала 2024 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 7,4%

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. По состоянию на 30 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...01.07.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 11%
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. По состоянию на 24 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга ...03.06.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 11%
По состоянию на 27 мая средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 119 тыс. 074 руб. за ...03.06.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 11%
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. По состоянию на 27 мая средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга ...01.04.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 10,4%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. По состоянию на 25 марта средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...