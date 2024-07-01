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Вчера, 15:00

С начала 2024 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 7,4%

По состоянию на 30 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 122 тыс. 530 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель снизился на 0,1%, за месяц вырос — на 0,1%. С начала 2024 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 7,4%.
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