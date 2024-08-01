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В Екатеринбурге изменят схему движения из-за многоэтапного ремонта рельсов от улицы Сыромолотова до Сиреневого бульвара

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. В Екатеринбурге изменят схему движения из-за многоэтапного ремонта рельсов от улицы Сыромолотова, 14в, до Сиреневого бульвара. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с этим ремонтники изменят движение от остановки «Уральский федеральный университет» до «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях. Работы по замене рельсов проведут в несколько этапов: 12 и 13 октября; 19 и 20 октября; 26 и 27 октября; 3 и 4 ноября. В течение срока ремонта трамваи будут ходить по следующим маршрутам:

Трамвай № 8: станция Машиностроителей — улица Победы — проспект Космонавтов — улица Луначарского — проспект Ленина — УрФУ — улица Гагарина — улица Блюхера — станция Шарташ.

Трамвай № 13: станция 7 Ключей — улица Техническая — улица Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — УрФУ — улица Гагарина — улица Блюхера — станция Шарташ.

Трамвай № 15: станция Вторчермет — улица 8 Марта — улица Радищева — улица Московская — проспект Ленина — гостиница «Исеть».
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