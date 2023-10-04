В России продажи новых легковых автомобилей с начала года выросли на 59%

Продажи грузовых автомобилей и автобусов на российском авторынке сократились в сентябре 2023 года в сравнении с ...

Продажи грузовых автомобилей и автобусов сократились на российском авторынке в сентябре 2023 года

УрБК, Москва, 04.10.2023. Продажи грузовых автомобилей и автобусов на российском авторынке сократились в сентябре 2023 ...

Продажи грузовых автомобилей и автобусов сократились на российском авторынке в сентябре 2023 года

УрБК, Москва, 06.02.2023. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе упали на 63,1% по ...

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 63%

С начала года выручка за новые легковые авто в России выросла на 13%

УрБК, Москва, 20.10.2017. Суммарный объем выручки от продаж новых легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре 2017 года ...