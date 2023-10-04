В России продажи новых легковых автомобилей с начала года выросли на 59%

Продажи грузовых автомобилей и автобусов на российском авторынке сократились в сентябре 2023 года в сравнении с ...04.10.2023 Продажи грузовых автомобилей и автобусов сократились на российском авторынке в сентябре 2023 года
УрБК, Москва, 04.10.2023. Продажи грузовых автомобилей и автобусов на российском авторынке сократились в сентябре 2023 ...06.02.2023 Продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 63%
УрБК, Москва, 06.02.2023. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе упали на 63,1% по ...20.10.2017 С начала года выручка за новые легковые авто в России выросла на 13%
УрБК, Москва, 20.10.2017. Суммарный объем выручки от продаж новых легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре 2017 года ...10.10.2016 По итогам сентября продажи новых легковых машин и LCV в России упали на 10,9%
УрБК, Москва, 10.10.2016. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в РФ в сентябре 2016 года ...