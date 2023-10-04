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Сегодня, 14:43

В России продажи новых легковых автомобилей с начала года выросли на 59%

УрБК, Москва, 03.10.2024. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре составили 1,14 млн единиц. Это на 59% превышает результат аналогичного периода 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Минпромторга и аналитической компании ППК.

В сентябре рынок новых (до трех лет) легковых автомобилей увеличился на 33% в годовом выражении и составил 145,5 тыс. ед.

Всего за 9 месяцев текущего года продано 1,3 млн новых машин всех категорий (грузовики, легкий коммерческий транспорт, автобусы и легковые машины), что на 48% больше в сравнении с тем же периодом 2023 года.
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