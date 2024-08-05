УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:41

В России за 28 дней сентября было продано 153,5 тыс. новых автомобилей

УрБК, Москва, 01.10.2024. В России в период с 23 по 29 сентября продажи новых легковых автомобилей выросли на 14% неделя к неделе, до 41,7 тыс. штук. Со 2 по 8 сентября было реализовано 38,1 тыс. новых машин, с 9 по 15 сентября — 37 тыс. штук, за 16 – 22 сентября — 36,7 тыс. штук. Таким образом, за 28 дней сентября было продано 153,5 тыс. новых автомобилей, что на 3,7% превышает результат всего августа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата».

Эксперты рынка связывают такую рекордную динамику с ожиданиями вероятного роста цен после повышения утилизационного сбора с 1 октября. Они также полагают, что в октябре продажи останутся на уровне сентября.

«Сейчас клиенты стараются успеть до 1 октября либо купить, либо зафиксировать условия покупки, так как часть растаможенных автомобилей доедет в дилерские центры только в октябре», — говорят в дилерской компании Borishof

Там также ожидают, что спрос будет смещаться в сторону китайских автомобилей, цена которых не менялась или менялась незначительно на общем фоне. Также больше внимания будут привлекать автомобили с локальной сборкой.

Добавим, что на поддержку спроса на отечественные автомобили — программы льготного автокредитования и лизинга — в 2025 году планируется выделить 18,06 млрд руб. и 11 млрд руб. соответственно. В 2026–2027 годах на это планируется направить по 19,72 млрд руб. в год, финансирование льготного лизинга остается на уровне 11 млрд руб. в год.

В проект бюджета заложено и увеличение поступления средств от индексации утильсбора. В 2025 году — до 2,01 трлн руб., в 2026 году — до 2,45 трлн руб., в 2027 году — до 2,71 трлн руб. В 2024 году размер сбора оценивался в 1,07 трлн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.08.2024 Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в январе-июле выросли почти на 70%

УрБК, Москва, 05.08.2024. Общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2024 года ...

03.04.2024 В марте 2024 года в России было продано 150 тыс. 640 новых автомобилей

УрБК, Москва, 03.04.2024. В марте 2024 года российский авторынок вырос на 102% относительно марта 2023 года. В этот ...

23.01.2024 Россияне в декабре купили новые автомобили на сумму 385 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.01.2024. В декабре 2023 года россияне потратили на покупку новых легковых машин 384,7 млрд руб., что ...

17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...

28.10.2015 С начала года объем затрат россиян на новые автомобили сократился на 21%

УрБК, Москва, 28.10.2015. За первые 9 месяцев 2015 года суммарный объем выручки от продажи новых легковых автомобилей в ...

Популярные новости
Вчера, 15:44Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%03.09.2024Почему в Екатеринбурге подорожала аренда жилья?
Архив новостей
Октябрь 2024 (11)
Сентябрь 2024 (698)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18