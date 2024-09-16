В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня представят вокальный цикл «Отчалившая Русь» в рамках проекта «Музыка в музее»

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня представят вокальный цикл «Отчалившая Русь». Об этом сообщается на сайте музея.



Мероприятие пройдет в рамках проекта «Музыка в музее», который Екатеринбургский музей ИЗО реализует совместно с «Венским фестивалем музыкальных фильмов». Начало концерта в 19.00 по адресу: улица Вайнера, 11.



Исполнители Тимофей Антропов (фортепиано) и Владимир Чеберяк (вокал) представят слушателям произведения Петра Чайковского и других русских композиторов, а также вокальный цикл «Отчалившая Русь» на стихи Сергея Есенина.