Доля новых автомобилей в общей структуре выданных автокредитов в августе составила 80,7%

УрБК, Москва, 27.08.2024. В России число выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в июле 2024 года составило ...31.07.2024 Доля новых машин в структуре выданных автокредитов в июне в РФ составила 80,6%
УрБК, Москва, 31.07.2024. В России число выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в июне 2024 года составило ...26.06.2024 В РФ доля новых машин в структуре выданных автокредитов превысила 80%
В России число выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в мае 2024 года достигло 123,1 тыс. ед., что ...26.06.2024 В РФ доля новых машин в структуре выданных автокредитов превысила 80%
УрБК, Москва, 26.06.2024. В России число выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в мае 2024 года достигло ...27.03.2024 Доля новых машин в общей структуре выданных автокредитов в РФ составила 77,5%
УрБК, Москва, 27.03.2024. Количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в феврале 2024 года достигло ...