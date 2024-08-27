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Вчера, 14:04

Доля новых автомобилей в общей структуре выданных автокредитов в августе составила 80,7%

УрБК, Москва, 30.09.2024. В России количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в августе 2024 года составило 115,2 тыс. ед., или 80,7% от общего числа выданных автозаймов. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ),

Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем доля новых авто в июле 2024 года увеличилась на 0,3 процентного пункта (п.п.) (в июле 2024 года — 80,4%).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кредитов на новые автомобили в августе 2024 года выросло на 70,8% (в августе 2023 года — 67,4 тыс. ед.), а их доля — на 13,5 п.п. (в августе 2023 года — 67,2%).

В свою очередь, в сравнении с предыдущим месяцем количество выданных кредитов на покупку новых автомобилей в августе 2024 года сократилось на 7% (в июле 2024 года — 123,9 тыс. ед.).
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