Банки предупредили россиян о хищении средств под видом обновления мобильных приложений

В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при звонке начали представляться ...11.07.2022 Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при ...09.12.2021 Телефонные мошенники в России совершенствуют методы работы и просят жертв самостоятельно звонить им
УрБК, Москва, 09.12.2021. Телефонные мошенники совершенствуют методы своей работы с населением. Специалисты по ...10.02.2020 Выявлена новая модифицированная схема кражи денег с карточных счетов клиентов
УрБК, Москва, 10.02.2020. Мошенники придумали новую схему кражи денежных средств с банковских счетов клиентов, которая ...06.12.2017 Сервисы СКБ-банка вошли в пятерку лучших мобильных банковских приложений для малого бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало рейтинг мобильных ...