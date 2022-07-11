Банки предупредили россиян о хищении средств под видом обновления мобильных приложений

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Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов

В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при звонке начали представляться ...

Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при ...

Телефонные мошенники в России совершенствуют методы работы и просят жертв самостоятельно звонить им

УрБК, Москва, 09.12.2021. Телефонные мошенники совершенствуют методы своей работы с населением. Специалисты по ...

Выявлена новая модифицированная схема кражи денег с карточных счетов клиентов

УрБК, Москва, 10.02.2020. Мошенники придумали новую схему кражи денежных средств с банковских счетов клиентов, которая ...

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УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало рейтинг мобильных ...