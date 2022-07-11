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Сегодня, 18:01

Банки предупредили россиян о хищении средств под видом обновления мобильных приложений

УрБК, Москва, 26.09.2024. Финансовые организации предупредили россиян об аферистах, которые крадут деньги под видом обновления банковских приложений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Сотрудники банка зафиксировали большое количество махинаций со стороны мошенников по новой схеме. Так, аферисты притворяются специалистами банка и убеждают жертв обновить приложение в смартфоне. После установки программа дает злоумышленникам удаленный доступ к телефону клиента банка. С его помощью мошенники выводят деньги со счета.

«Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты — за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз. Сегодня на нее приходится каждый 10-й звонок в мессенджерах», — добавил руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По его словам, для профилактики подобных преступлений россиянам следует прекращать разговоры по телефону с незнакомцами и обращаться в банк, чтобы личный кабинет заблокировали. Такие меры позволят сохранить накопления.
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