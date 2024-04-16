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Сегодня, 15:44

Минстрой намерен разработать альтернативные сценарии развития российского рынка жилья

УрБК, Москва, 26.09.2024. Минстрой РФ изучит данные выдачи ипотеки и продажи жилой недвижимости за июль-сентябрь 2024 и, возможно, разработает альтернативные варианты развития рынка, пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

«Окончательное решение на этот счет будет принято после анализа выдачи ипотечных кредитов и распроданности в III квартале 2024 года», — пояснили в ведомстве.
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