Минстрой намерен разработать альтернативные сценарии развития российского рынка жилья

УрБК, Москва, 26.09.2024. Минстрой РФ изучит данные выдачи ипотеки и продажи жилой недвижимости за июль-сентябрь 2024 и, возможно, разработает альтернативные варианты развития рынка, пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства. «Окончательное решение на этот счет будет принято после анализа выдачи ипотечных кредитов и распроданности в III квартале 2024 года», — пояснили в ведомстве.

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