Минстрой намерен разработать альтернативные сценарии развития российского рынка жилья

УрБК, Москва, 16.04.2024. Объем ипотечных выдач в России может сократиться на 30% в 2024 году, что сопоставимо с ...12.04.2024 Объем льготных ипотек в России может сократиться в 2024 году на 10-20%
Объем выдачи льготных ипотечных кредитов в России может снизиться на 10-20% в 2024 году, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь ...12.04.2024 Объем льготных ипотек в России может сократиться в 2024 году на 10-20%
УрБК, Москва, 12.04.2024. Объем выдачи льготных ипотечных кредитов в России может снизиться на 10-20% в 2024 году, ...01.03.2024 Объем выдачи ипотеки в России снизился на 3,5% в январе 2024 года
УрБК, Москва, 01.03.2024. В январе 2024 года российские банки выдали ипотечные займы на сумму 271,7 млрд руб., что на ...14.01.2021 Минстрой РФ планирует внести в Госдуму законопроект о выводе рынка аренды жилья из «тени»
Минстрой РФ планирует до конца 2021 года внести в Госдуму законопроект, направленный на вывод из «тени» рынка аренды ...