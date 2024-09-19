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В Свердловской области завершено благоустройство 20 дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Свердловской области завершено благоустройство 20 дворовых пространств из 53 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

На сегодня строители сдали 20 общественных пространств, а на оставшихся 33 объектах работы находятся на стадии завершения. Выполненный объем составил 70%. В 2024 году работы по облагораживанию городских пространствах велись в следующих муниципалитетах: Ирбит, Екатеринбург, Каменск-Уральский городской округ (ГО), Верхнесалдинский ГО, Нижний Тагил, Каменск-Малышевский ГО, Сысертский ГО, Волчанский ГО, Богданович, Режевской ГО, Полевской ГО, Асбестовский ГО, Карпинск, Заречный.

«У муниципальных образований есть еще месяц на выполнение работ по благоустройству. За это время весь запланированный объём должен быть выполнен и все объекты сданы в эксплуатацию», — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, в начале осени в Верхнем Тагиле на «Набережной огней» при помощи местных жителей построили Аллею любви — «Фонтаны шести чувств». На территории набережной установили шесть фигурных скамеек. Каждая из них изображает определенное человеческое чувство — страсть, благодарность, забота, нежность. Также на акватории пруда разместили фонтаны с подсветками.
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