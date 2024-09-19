В Свердловской области завершено благоустройство 20 дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Екатеринбурге к концу сентября завершится благоустройствj дворовых территорий в ...30.08.2024 В Екатеринбурге в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» с начала года отремонтированы и благоустроены 10 дворов
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. В Екатеринбурге в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ведется ...05.07.2024 Во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 1 млн свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 1 млн ...23.11.2023 Свердловская область продолжит инфраструктурное благоустройство с учетом высоких показателей региона в этой сфере
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 23 ноября поручил продолжить активную ...01.11.2022 В 2023 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Свердловской области будет направлено 2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В 2023 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской ...