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Сегодня, 10:58

В России с 2025 года увеличат МРОТ более чем на 16,5%

УрБК, Москва, 25.09.2024. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2025 года вырастет более чем на 16,5%, до 22 тыс. 440 руб. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

По его словам, эта мера позволит увеличить зарплаты более 4 млн россиян.

Добавим, что в мае президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», согласно которому к 2030 году уровень МРОТ должен быть не менее 35 тыс. руб. в месяц. Он поручил правительству работать в этом направлении опережающими темпами.

В начале сентября глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что проект закона о повышении МРОТ до 22,4 тыс. руб. внесут в Госдуму до 1 октября.
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