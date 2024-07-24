В России с 2025 года увеличат МРОТ более чем на 16,5%

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Размер МРОТ с 2025 года может увеличиться до 22 тыс. 440 рублей

Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) России предложило законопроект об увеличении минимального размера ...

Размер МРОТ с 2025 года может увеличиться до 22 тыс. 440 рублей

УрБК, Москва, 24.07.2024. Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) России предложило законопроект об увеличении ...

Владимир Путин: МРОТ в России к 2030 году должен увеличиться до 35 тыс. рублей

УрБК, Москва, 04.04.2024. Минимальный размер оплаты труда в России должен будет составить 35 тыс. руб. к 2030 году. Об ...

Ожидаемый размер МРОТ в России на 2024 год составляет 19 тыс. 242 рубля

УрБК, Москва, 01.03.2023. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируется увеличить на 17% в 2024 году, и ...

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о росте МРОТ в 2022 году до 13 тыс. 617 рублей

УрБК, Москва, 22.09.2021. В 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 6,4%, до 13 тыс. 617 руб. Об ...