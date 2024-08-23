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В Свердловской области средний размер выданных автокредитов в августе составил 1,59 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в августе 2024 года составил 1,59 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем этого года показатель уменьшился на 0,5%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных автокредитов оказалась Москва (1,91 млн руб.), на второй — Московская область (1,69 млн руб.), на третьей — Санкт-Петербург (1,67 млн руб.), на четвертой — Ленинградская область (1,59 млн руб.).

В целом по стране, средний размер выданных в июле автокредитов составил 1,46 млн руб., снизившись по сравнению с показателем прошлого месяца на 1,1% (в июле — 1,48 млн руб.).

«После трех месяцев роста, в августе средний размер автокредита немного снизился. При этом в 2024 году данный показатель держится на стабильном уровне — 1,40-1,48 млн руб., что во многом обусловлено скидками, акциями и субсидированием ставок со стороны дистрибьютеров и автопроизводителей», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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