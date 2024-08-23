В Свердловской области средний размер выданных автокредитов в августе составил 1,59 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в августе 2024 года ...23.08.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов в июле составил 1,48 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в июле 2024 года составил ...23.07.2024 На Среднем Урале средний размер выданных автокредитов составляет 1,45 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в июне 2024 года составил ...24.06.2024 На Среднем Урале средний размер выданных автокредитов составляет 1,39 млн рублей
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в мае 2024 года составил 1,39 млн руб. По сравнению с ...24.06.2024 На Среднем Урале средний размер выданных автокредитов составляет 1,39 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в мае 2024 года составил ...