ФАС планирует повысить штрафы для банков за недобросовестную рекламу

УрБК, Москва, 20.03.2024. Государственная дума РФ приняла закон, ужесточающий ответственность за спам-звонки и рекламу ...01.02.2022 Генпрокуратура РФ планирует упростить порядок отмены автомобильных штрафов
УрБК, Москва, 01.02.2022. Генпрокуратура РФ планирует внести поправки к закону «Об автодорогах и о дорожной ...24.07.2019 В Росприроднадзоре предложили повысить штрафы за экологические нарушения
УрБК, Москва, 24.07.2019. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете «Известия» предложила значительно ...15.12.2017 В России штрафы для авиакомпаний за задержку рейса более чем на 3 часа могут повысить в 14 раз
УрБК, Москва, 15.12.2017. Минтранс РФ предлагает повысить штрафы для авиакомпаний за задержку вылета рейса более чем на ...24.12.2015 За 2015 год в Свердловской области было взыскано более 2,5 млн штрафов за незаконную рекламу
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2015. По итогам 2015 года Свердловское УФАС России взыскало более 2,5 млн руб. ...