ФАС планирует повысить штрафы для банков за недобросовестную рекламу

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за спам-звонки и рекламу кредитов

УрБК, Москва, 01.02.2022. Генпрокуратура РФ планирует внести поправки к закону «Об автодорогах и о дорожной ...

В России штрафы для авиакомпаний за задержку рейса более чем на 3 часа могут повысить в 14 раз

УрБК, Москва, 15.12.2017. Минтранс РФ предлагает повысить штрафы для авиакомпаний за задержку вылета рейса более чем на ...