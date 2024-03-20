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ФАС планирует повысить штрафы для банков за недобросовестную рекламу

УрБК, Москва, 23.09.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует повысить штрафы для банков за недобросовестную рекламу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу надзорного ведомства Максима Школьского.

«Такие штрафы были уже увеличены, потому что фиксируется много нарушений, причем они достаточно стандартные и, похоже, что делаются злонамеренно. Коллеги понимают, что это нарушения, но с целью привлечения внимания все равно их допускают. Поэтому мы вынуждены эти меры усиливать», — пояснил М. Школьский.

По его словам, если повышение штрафов не станет эффективной мерой по предотвращению нарушения закона, то размер штрафных санкций вновь увеличат. Глава ФАС считает, что вред от неправомерной рекламы финансовых организаций высок. Ее нужно исключать, потому что стоимость штрафов меньше, чем полученная выгода от рекламы.
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