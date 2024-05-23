В рамках форума «Города России» в Екатеринбурге запланировано проведение 90 мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В рамках форума «Города России» в Екатеринбурге запланировано проведение 90 мероприятий. Хотя возможно, что их число будет сокращено до 70. Об этом во время-онлайн-брифинга сообщил директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.



По его словам, основными гостями «Городов России» станут главы городов, их заместители и другие представители муниципальной власти. Участники обсудят муниципальную политику, перспективы развития сельских агломераций, реализацию нацпроектов на местном уровне.



Ключевой темой форума в этом году станет развитие городов. По мнению А. Прядеина, именно российские муниципалитеты являются основными локомотивами роста экономики и исполнения нацпроектов.



«Президент в майских указах ставит во главу угла развитие экономики. Мы считаем, что именно города должны стать локомотивами роста экономики, чтобы реализовать те цели и задачи, которые ставит президент до 2036 года», — сообщил А. Прядеин.



Он отметил, что генеральной линией программы станут сельские агломерации. Спикеры рассмотрят методы их развития для расселения жителей страны. Более 75% жителей страны живут в городах, отметил А. Прядеин.