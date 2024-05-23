В рамках форума «Города России» в Екатеринбурге запланировано проведение 90 мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения в 2024 году общероссийского ...01.11.2023 На форум «Города России» в Екатеринбурге зарегистрировалось около 400 участников
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. На общероссийский форум стратегического развития «Города России: новые рубежи» в ...28.10.2022 Форум «Города России 2030» в Екатеринбурге будет включать около 70 мероприятий
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. В Екатеринбурге 16-17 ноября состоится Общероссийский форум стратегического развития ...29.08.2019 В форуме «Города России 2030: территория проектов» могут принят участие несколько российских губернаторов
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин в ходе ...17.10.2016 В Екатеринбурге состоится форум «Города России 2030: пространство для жизни»
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2016. Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: пространство для ...