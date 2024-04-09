Российские банки израсходовали лимит на выдачу IT-ипотеки на 96%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) возобновил прием заявок на выдачу ...10.08.2023 В УБРиР за июль объем ипотеки без подтверждения дохода вырос до 26%
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) с начала года объем выдачи ипотеки ...26.03.2018 Российские власти выделят 26,6 млрд рублей на субсидирование ипотеки
Российские власти планируют за три года выделить 26,6 млрд руб. на субсидирование ставок по льготным ипотечным ...26.03.2018 Российские власти выделят 26,6 млрд рублей на субсидирование ипотеки
УрБК, Москва, 26.03.2018. Российские власти планируют за три года выделить 26,6 млрд руб. на субсидирование ставок по ...16.03.2016 Российские банки повысили ставки по льготной ипотеке
УрБК, Москва, 16.03.2016. Продление государственной программы поддержки льготной ипотеки привело к росту ставок по ней. ...