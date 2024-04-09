Российские банки израсходовали лимит на выдачу IT-ипотеки на 96%

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В УБРиР за июль объем ипотеки без подтверждения дохода вырос до 26%

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Российские власти выделят 26,6 млрд рублей на субсидирование ипотеки

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Российские власти выделят 26,6 млрд рублей на субсидирование ипотеки

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Российские банки повысили ставки по льготной ипотеке

УрБК, Москва, 16.03.2016. Продление государственной программы поддержки льготной ипотеки привело к росту ставок по ней. ...