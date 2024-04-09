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Российские банки израсходовали лимит на выдачу IT-ипотеки на 96%

УрБК, Москва, 20.09.2024. Российские банки к 12 сентября израсходовали 96% выделенных средств на выдачу IT-ипотеки в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании ДОМ.РФ.

Отметим, что на реализацию программы в сумме было выделено 750 млрд руб. Из топ-5 банков, которые распоряжаются наибольшей квотой, Росбанк исчерпал объем выдачи на 99,2%, Альфа-банк — на 98,3%, Банк ДОМ.РФ — на 97,6%, «Сбер» — на 97,5%, а ВТБ — на 97%.

Напомним, что в июле текущего года власти РФ снизили максимальную субсидируемую сумму кредита по IT-ипотеке для городов-миллионников с 18 до 9 млн руб. Ранее минимальный первоначальный взнос по программе был повышен с 15% до 20,1%.
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