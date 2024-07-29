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Число вакансий для секретарей в Свердловской области за год выросло на 13%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Свердловской области за восемь месяцев 2024 года работодатели открыли 2,3 тыс. вакансий для секретарей. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«При этом секретари или ассистенты не являются остроконкурентными специалистами. На начало сентября на одну открытую вакансию в регионе приходится 10,4 резюме. Это показатель крайне высокого уровня конкуренции соискателей за рабочие места», — говорится в исследовании.

Отметим, что в целом по стране в текущем году было открыто более 76 тыс. вакансий для секретарей (+15% к прошлогоднему уровню).
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