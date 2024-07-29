Число вакансий для секретарей в Свердловской области за год выросло на 13%

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. В Свердловской области в I полугодии 2024 года количество открытых вакансий в сфере ...

Число вакансий в сфере розничной торговли на Среднем Урале в I полугодии выросло на 54%

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. Свердловские работодатели в I полугодии 2024 года опубликовали более 37,5 тыс. вакансий ...

Свердловские работодатели в I полугодии опубликовали 37,5 тыс. вакансий для строителей

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Свердловской области количество вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6% год ...

В Свердловской области число вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6%

На Среднем Урале число вакансий за год выросло более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было опубликовано более 53,3 тыс. вакансий. По ...