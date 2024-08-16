УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Свердловской области годовая инфляция в августе замедлилась и составила 8,7% после ...

В ЦБ назвали причины замедления годовой инфляции в Свердловской области

Годовая инфляция в Свердловской области в июле 2024 года ускорилась и сравнялась со средней по России

В июле 2024 года показатель годовой инфляции в Свердловской области вырос на 0,6% (до 9,1%) по сравнению с июнем ...