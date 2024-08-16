В ЦБ назвали причины замедления годовой инфляции в Свердловской области

В июле 2024 года показатель годовой инфляции в Свердловской области вырос на 0,6% (до 9,1%) по сравнению с июнем ...19.09.2023 В ЦБ рассказали об ускорении роста цен на технику, электронику и автомобили
Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,2%. Об этом говорится в материалах Банка России. «Наиболее заметно ...21.09.2022 Инфляция на Южном Урале в августе замедлилась до 11,98%
УрБК, Челябинск, 21.09.2022. Годовая инфляция в Челябинской области замедляется четвертый месяц подряд. В августе она ...15.10.2020 Непродовольственная инфляция в УрФО в сентябре выросла до 3%
Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в сентябре 2020 года осталась на уровне августа — 3,2%. Цены на ...15.10.2020 Непродовольственная инфляция в УрФО в сентябре выросла до 3%
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в сентябре 2020 года осталась на ...