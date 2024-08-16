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В ЦБ назвали причины замедления годовой инфляции в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Свердловской области годовая инфляция в августе замедлилась и составила 8,7% после 9,1% в июле. Главными причинами, по мнению аналитиков Банка России, стали рост предложения на рынке продуктов питания и укрепление рубля в период с мая по июль текущего года.

Так, цены на курицу снизились отчасти за счет введения беспошлинного импорта куриного мяса и восстановления внутреннего производства после вспышек птичьего гриппа. Из-за влияния укрепления рубля на цены импортных фруктов подешевели груши, а бананы, виноград и яблоки дорожают не так быстро.

Укрепление рубля также позволило некоторым производителям и поставщикам промтоваров снизить отпускные цены. В результате в августе стали падать цены на смартфоны и телевизоры, замедлился рост цен на парфюмерию и косметику. Спрос на подержанные иномарки также снизился, а, следовательно, уменьшились и темпы роста цен на автомобили.

Сокращение льготных ипотечных программ повысило спрос на съемное жилье, что привело к подорожанию аренды двухкомнатных квартир. Из-за подорожания авторемонтных работ выросла стоимость полисов каско. Рост цен на отдых на черноморском побережье в текущем году оказался сильнее, чем летом 2023 года, когда спрос был не таким высоким.

«В целом по России рост цен в августе сохранился на уровне 9,1%. Текущий уровень внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания производства. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — считают эксперты Центробанка.
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