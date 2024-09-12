На Среднем Урале цены на картофель за неделю снизились на 12%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. С 3 по 9 сентября в Свердловской области опять значительнее всего подешевел картофель ...23.05.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
С 13 по 20 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 14,03%, до 30,34 руб. за кг), ...23.05.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. С 13 по 20 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...25.01.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и капуста
С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,61%, до ...25.01.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и капуста
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...