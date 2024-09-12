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На Среднем Урале цены на картофель за неделю снизились на 12%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. С 9 по 16 сентября в Свердловской области значительно снизились цены на картофель (на 11,94%, до 38,38 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также продолжилось снижение цен на такие сезонные овощи, как столовая свекла (на 9,09%, до 40,32 руб. за кг), морковь (на 5,55%, до 51,47 руб. за кг), репчатый лук (на 6,83%, до 40,57 руб. за кг) и белокочанная капуста (на 13,02 %, до 36,36 руб. за кг).

При этом, несмотря на сезонность, больше всего за неделю подорожали помидоры (на 1,77%, до 171,34 руб. за кг). И незначительно изменилась стоимость кисломолочных продуктов: сметана подешевела (на 0,07% до кг 301,22 руб. за кг), а творог подорожал (на 0,49% до 440,17 руб. за кг). Кроме того, выросли цены на пшено (на 0,76% до 66,89 руб. за кг) и бананы (на 1,26% до 145,88 руб. за кг).
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