На Среднем Урале за неделю цены на картофель упали еще почти на 9%

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. С 13 по 20 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...25.01.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и капуста
С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,61%, до ...25.01.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и капуста
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...16.06.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
С 5 по 13 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 8,67%, до 32,62 руб. за кг), ...08.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали сосиски и сардельки
С 29 августа по 5 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на сосиски и сардельки (на ...