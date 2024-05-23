На Среднем Урале за неделю цены на картофель упали еще почти на 9%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. С 3 по 9 сентября в Свердловской области опять значительнее всего подешевел картофель (на 8,27%, до 43,6 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также продолжилось снижение цен на такие сезонные овощи, как столовая свекла (на 8,1%, до 44,34 руб. за кг), морковь (на 6,72%, до 54,41 руб. за кг), репчатый лук (на 3,4%, до 43,6 руб. за кг) и белокочанная капуста (на 4,01%, до 41,81 руб. за кг).



При этом, несмотря на сезонность, больше всего за неделю подорожали помидоры (на 1,75% до 168,53 руб. за кг). Также увеличилась стоимость кисломолочных продуктов: сметаны (на 1,76% до 301,52 руб. за кг) и творога (на 1,46% до 437,14 руб. за кг). Кроме того, выросли цены на пшено (на 1,08% до 67,64 руб. за кг) и бананы (на 1,05% до 144,17 руб. за кг).