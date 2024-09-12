Управляющая компания «Фонд Радомир» за август обработала 2 тыс. 670 обращений жителей, в том числе поданных в аварийно-диспетчерскую службу предприятия

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Диспетчеры управляющей компании «Фонд Радомир»» за август 2024 года получили 1345 обращений от жителей многоэтажных домов. Как рассказали в УК, из них 704 касались сантехнических вопросов, 115 общестроительных работ, 247 проблем с электропроводкой и электрооборудованием. Аварийных вызовов было получено и обработано 574.



Половина обращений (50%) были получены через диспетчерскую службу компании. Еще около 20% жителей пришли со своими проблемами лично или оставили письменные заявления, 30 % — воспользовалось онлайн-сервисами.



«Мы стараемся жителям дать как можно больше возможностей донести до нас информацию о существующих у них проблемах. Сегодня основное общение идет через диспетчерскую службу. Но также организован личный приём населения. Собственники могут прийти и обратиться непосредственно на территориальный участок, который обслуживает их дом. Два раза в неделю приём населения ведут начальники территориальных участков, специалисты всех отделов компании. Те жители, чьи вопросы остались не решёнными по тем или иным причинам, могут записаться на личный приём ко мне. Как правило, таким каналом пользуются те, кого не удовлетворили выполненные работы, или те, у кого есть предложения по улучшению жизни дома. Такие визиты чаще всего наносят инициативные жильцы. Стараемся решить все возникающие вопросы», — отмечает генеральный директор управляющей компании «Фонд Радомир» Антон Переславцев.