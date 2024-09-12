Управляющая компания «Фонд Радомир» за август обработала 2 тыс. 670 обращений жителей, в том числе поданных в аварийно-диспетчерскую службу предприятия

УрБК, Верхняя Пышма, 12.09.2024. Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании (УК) «Сити-Центр» за август 2024 года ...12.09.2024 Диспетчеры управляющей компании «Сити-Сервис» за август 2024 года обработали более 3 тыс. обращений жителей Верхней Пышмы
УрБК, Верхняя Пышма, 12.09.2024. Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании (УК) «Сити-Сервис» за август 2024 ...06.09.2024 В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» завершила работы по подготовке к отопительному сезону на 100%
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» на 100% завершила работы по подготовке к ...14.08.2024 Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании «Сити-Сервис» за июль 2024 года получили 1 тыс. 638 обращений
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании «Сити-Сервис» за июль 2024 года ...22.07.2024 С начала лета УК «Фонд Радомир» выкосила 621 тыс. 167 кв. м придомовой территории
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. С начала летнего сезона сотрудники управляющей компании (УК) ООО «Фонд Радомир» скосили ...