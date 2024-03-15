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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня состоится концерт фортепианной классики в рамках проекта «Музыка в музее»

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится концерт классической музыки для фортепиано. Об этом сообщается на сайте музея.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Музыка в музее», который Екатеринбургский музей ИЗО реализует совместно с «Венским фестивалем музыкальных фильмов». Начало концерта в 19.00 по адресу улица Вайнера, 11.

В программе произведения для фортепиано Иоганнеса Брамса, Энрике Граданоса, Альфреда Шнитке, Ференца Листа. За роялем — старший преподаватель Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, лауреат международных конкурсов Анна Занина.
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