В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня состоится концерт фортепианной классики в рамках проекта «Музыка в музее»

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательную программу на выходные ...15.02.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня состоится кураторская экскурсия по проекту «Пермское посольство»
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится кураторская ...12.02.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 февраля пройдет музейный квиз «Подвиги сердца»
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в среду, 14 февраля, пройдет ...24.11.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 26 ноября пройдет лекция «Тюркери в искусстве Европы первой половины XIX века»
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 26 ноября пройдет лекция ...19.10.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет лекция об истории наивного искусства в XVII-XIX веках
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция ...