Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 2%

В Свердловской области в августе было выдано 2,92 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 9,81 млрд руб., говорится в исследовании Объединённого кредитного бюро (ОКБ).



По сравнению с предыдущим месяцем число выдач выросло на 2%, объем — на 9%. Средний размер ипотечного кредита в регионе вырос на 7%, до 3,37 млн руб.



Отметим, что в целом по стране в РФ в августе было выдано 80,3 тыс. ипотечных кредитов (+1% к уровню июля) на 333 млрд руб. (+8%).