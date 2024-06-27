Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 2%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Свердловской области в августе было выдано 2,92 тыс. ипотечных жилищных кредитов на ...27.06.2024 На Южном Урале количество выданных ипотечных кредитов за месяц выросло на 7%
УрБК, Челябинск, 27.06.2024. В Челябинской области в мае 2024 года было выдано 2,81 тыс. ипотечных кредитов. По ...03.05.2024 Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 2%
УрБК, Челябинск, 03.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 3,11 тыс. ипотечных кредитов. По ...01.04.2024 Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%
В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем ...01.04.2024 Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По ...