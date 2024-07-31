В России вступил в силу запрет на продажу некоторых видов одежды без маркировки

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УрБК, Москва, 12.07.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила вернуться к запрету на экспорт ...

В Минсельхозе оценили последствия запрета на вывоз сахара из России

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В России введут цифровую маркировку пива

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Вступил в силу запрет на авиасообщение между Россией и Грузией

УрБК, Москва, 08.07.2019. В России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией, сообщает «Интерфакс». Напомним, ...