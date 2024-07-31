В России вступил в силу запрет на продажу некоторых видов одежды без маркировки

УрБК, Москва, 31.07.2024. Кабинет министров РФ принял решение о продлении запрета на экспорт бензина до конца октября, ...12.07.2024 ФАС предложила вновь ввести запрет на экспорт бензина с 1 августа 2024 года
УрБК, Москва, 12.07.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила вернуться к запрету на экспорт ...13.03.2024 В Минсельхозе оценили последствия запрета на вывоз сахара из России
УрБК, Москва, 13.03.2024. В Минсельхозе считают, что запрет на экспорт сахара из РФ поможет стабилизировать внутренний ...27.07.2022 В России введут цифровую маркировку пива
УрБК, Москва, 27.07.2022. В России с 1 апреля 2023 года вводится цифровая маркировка пивной продукции. Такое решение ...08.07.2019 Вступил в силу запрет на авиасообщение между Россией и Грузией
УрБК, Москва, 08.07.2019. В России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией, сообщает «Интерфакс». Напомним, ...