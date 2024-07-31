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Вчера, 11:40

В России вступил в силу запрет на продажу некоторых видов одежды без маркировки

УрБК, Москва, 16.09.2024. В России начал действовать запрет на продажу некоторых видов одежды, произведенных до 1 апреля 2024 года, без маркировки «Честный знак». Изначально запрет должен был вступить в силу с 1 июля, однако сроки были перенесены по просьбам предпринимателей.

Согласно документу, хранить немаркированные изделия можно до 1 октября 2024 года. Промаркировать одежду и ввести ее в оборот необходимо к 1 ноября 2024 года.
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