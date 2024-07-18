Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В августе 2024 года в Свердловской области было зарегистрировано 2 тыс. 159 договоров ...18.07.2024 Число сделок на вторичном рынке жилья Свердловской области в июне снизилось на 6%
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2024. В Свердловской области в июне зарегистрировали 11 тыс. 423 сделки на вторичном рынке ...11.06.2024 Число ДДУ в Свердловской области за год выросло на 9%
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 было зарегистрировано 3 тыс. 838 договоров участия в ...24.04.2024 Число сделок на вторичном рынке жилья Свердловской области в марте увеличилось на 41%
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Свердловской области стабильно растет число перехода прав на вторичное жилье. В ...27.07.2016 Число договоров долевого участия в Свердловской области в I полугодии сократилось на 12,7%
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2016. В первом полугодии в Свердловской области было зарегистрировано 5,5 тыс. договоров ...