В Екатеринбурге благодаря действиям судебных приставов демонтирован незаконный торговый павильон на улице Сыромолотова

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. В Екатеринбурге благодаря работе судебных приставов был демонтирован незаконный торговый павильон по улице Сыромолотова, 28а. Об этом сообщается на сайте ГУ ФССП по Свердловской области.



Кировский районный суд обязал предпринимателя освободить незаконно занятый участок по вышеуказанному адресу. Исполнительный лист о демонтаже торговых павильонов поступил на исполнение к приставам. Коммерсанта уведомили о возбуждении исполнительного производства и вручили требование суда.



Нарушитель уклонился от выполнения требований, после чего было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. руб. Кроме того, он был оштрафован в соответствии с частями 1 и 2 статьи 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». После этого предприниматель исполнил решение суда и освободил земельный участок.