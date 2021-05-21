В Екатеринбурге благодаря действиям судебных приставов демонтирован незаконный торговый павильон на улице Сыромолотова

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. В Екатеринбурге судебные приставы опечатали автомойку и автосервис, которые незаконно ...14.12.2017 В Екатеринбурге на улице Готвальда снесли незаконный цветочный павильон
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. В Екатеринбурге демонтировали цветочный павильон, примыкающий к остановочному комплексу ...29.08.2017 На улице Большакова в Екатеринбурге снесли незаконно возведенный торговый павильон
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Судебные приставы Октябрьского районного отдела г. Екатеринбурга освободили участок от ...20.11.2014 В Алапаевске по требованию судебных приставов демонтированы два рекламных щита
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2014. Два рекламных щита демонтированы в Алапаевске по требованию судебных приставов. Как ...11.12.2013 В Нижнем Тагиле ликвидирована очередная незаконная парковка
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2013. В Нижнем Тагиле под контролем судебных приставов снесена очередная незаконная парковка. ...