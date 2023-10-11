Около 280 тыс. россиян получают пособие из-за отсутствия заработка при минимальном уровне безработицы в 2,4%

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Максимальный размер пособия по безработице в России превысит 12 тыс. рублей

УрБК, Москва, 31.03.2020. Правительство России установило максимальный размер пособия по безработице в 2020 году в ...

Минтруд предложил увеличить максимальную величину пособия по безработице до прожиточного минимума

УрБК, Москва, 17.04.2018. Минтруд РФ предложил увеличить максимальную величину пособия по безработице до размера ...

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Размеры пособия по безработице в России в 2017 году могут остаться такими же, как и в текущем. Такая норма заложена в ...

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УрБК, Москва, 20.09.2016. Размеры пособия по безработице в России в 2017 году могут остаться такими же, как и в ...