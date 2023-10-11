Около 280 тыс. россиян получают пособие из-за отсутствия заработка при минимальном уровне безработицы в 2,4%

УрБК, Москва, 11.10.2023. Максимальный размер пособия по безработице в России после индексации составит 13 тыс. 751 ...31.03.2020 Максимальный размер пособия по безработице в России превысит 12 тыс. рублей
УрБК, Москва, 31.03.2020. Правительство России установило максимальный размер пособия по безработице в 2020 году в ...17.04.2018 Минтруд предложил увеличить максимальную величину пособия по безработице до прожиточного минимума
УрБК, Москва, 17.04.2018. Минтруд РФ предложил увеличить максимальную величину пособия по безработице до размера ...20.09.2016 Минтруда РФ не намерено повышать пособие по безработице в 2017 году
Размеры пособия по безработице в России в 2017 году могут остаться такими же, как и в текущем. Такая норма заложена в ...20.09.2016 Минтруда РФ не намерено повышать пособие по безработице в 2017 году
УрБК, Москва, 20.09.2016. Размеры пособия по безработице в России в 2017 году могут остаться такими же, как и в ...