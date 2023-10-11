Около 280 тыс. россиян получают пособие из-за отсутствия заработка при минимальном уровне безработицы в 2,4%

УрБК, Москва, 10.09.2024. Около 280 тыс. россиян получают пособие из-за отсутствия заработка при минимальном уровне ...11.10.2023 Глава Минтруда России Антон Котяков назвал размер пособия по безработице после индексации
УрБК, Москва, 11.10.2023. Максимальный размер пособия по безработице в России после индексации составит 13 тыс. 751 ...31.03.2020 Максимальный размер пособия по безработице в России превысит 12 тыс. рублей
УрБК, Москва, 31.03.2020. Правительство России установило максимальный размер пособия по безработице в 2020 году в ...20.09.2016 Минтруда РФ не намерено повышать пособие по безработице в 2017 году
Размеры пособия по безработице в России в 2017 году могут остаться такими же, как и в текущем. Такая норма заложена в ...01.11.2013 Пособия по безработице в России останутся на уровне текущего года
УрБК, Москва, 01.11.2013. Правительство РФ утвердило размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице ...