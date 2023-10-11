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Вчера, 15:00

Около 280 тыс. россиян получают пособие из-за отсутствия заработка при минимальном уровне безработицы в 2,4%

Около 280 тыс. россиян получают пособие из-за отсутствия заработка при минимальном уровне безработицы в 2,4%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

«У нас сегодня чуть меньше 280 тыс. получателей пособия. В прошлом году изменили подходы к формированию пособия по безработице», — рассказал А. Котяков. По данным Росстата, в июле 2024 года безработица среди россиян достигла рекордного минимума в 2,4%.

Министр отметил, что с 1 февраля 2025 года выплата по безработице будет проиндексирована до уровня инфляции за 2024 год. Сейчас максимальная сумма пособия составляет 13 тыс. 739 руб.
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