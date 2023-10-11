Около 280 тыс. россиян получают пособие из-за отсутствия заработка при минимальном уровне безработицы в 2,4%

УрБК, Москва, 11.10.2023. Максимальный размер пособия по безработице в России после индексации составит 13 тыс. 751 ...

УрБК, Москва, 31.03.2020. Правительство России установило максимальный размер пособия по безработице в 2020 году в ...

Минтруда РФ не намерено повышать пособие по безработице в 2017 году

Размеры пособия по безработице в России в 2017 году могут остаться такими же, как и в текущем. Такая норма заложена в ...