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В Екатеринбурге 12 сентября откроется фотовыставка «Неутраченный Екатеринбург. Деревянное наследие»

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Екатеринбурге 12 сентября в выставочном зале Дома кино на улице Луначарского, 137 стартует выставка «Неутраченный Екатеринбург. Деревянное наследие». Начало церемонии открытия в 18.00, сообщает пресс-служба организаторов.

На выставке будут представлены работы победителей, а также участников одноименного фотоконкурса, который собрал более 300 снимков от 29 горожан-фотографов. Выставка продлится месяц и станет отличной возможностью для жителей и гостей уральской столицы не только увидеть фотографии памятников архитектуры, но и узнать больше о значимости деревянных построек в истории Екатеринбурга.

Отметим, что прошедший фотоконкурс стал частью масштабного проекта по созданию интерактивной туристической карты Екатеринбурга, который реализует Гуманитарный университет при поддержке Благотворительного фонда «Синара». Проект «Неутраченный Екатеринбург» направлен на сохранение культурного наследия города. Отмечая историческую ценность построек, молодые фотографы вносят важный вклад в формирование имиджа Екатеринбурга как культурной столицы России.
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