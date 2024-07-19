В Екатеринбурге 12 сентября откроется фотовыставка «Неутраченный Екатеринбург. Деревянное наследие»

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В екатеринбургском Центре фотографии «Март» состоялась церемония награждения ...12.04.2024 Эксперты обсудили проект «ЕкАРТа: «Неутраченный Екатеринбург»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Участники XXVI международной научно-практической конференции «Образование в XXI веке: ...16.05.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по сохранению и популяризации объектов культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил стратегический проект «Мой город — мое ...16.12.2013 В Екатеринбурге открылась выставка «Фонопсия»
В Екатеринбурге 13 декабря в ТЦ «Мода» открылась фотовыставка «Фонопсия». Организаторами выступили интернет-журнал ...05.08.2011 «Вечерний Екатеринбург»: Сохранение свидетельств прошлого
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб провёл очередное заседание Координационного совета стратегического ...