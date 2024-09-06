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06.09.2024

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-июле вырос почти на 8%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июле 2024 года составил 915,9 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сопоставимых ценах этот показатель вырос на 7,9% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.
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