Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-июле вырос почти на 8%

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июне 2024 года составил 778,6 ...10.07.2024 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-мае вырос на 9,2%
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-мае 2024 года составил 643,6 ...29.02.2024 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе вырос на 6,5%
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе 2024 года составил 118 млрд ...31.08.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-июле вырос на 1,9%
Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил 780,7 млрд руб. Об этом сообщает ...31.08.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-июле вырос на 1,9%
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил 780,7 ...