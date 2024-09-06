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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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06.09.2024

Объем кредитования россиян за год снизился на 33%

По итогам августа 2024 года банки выдали физлицам кредитов на сумму 1,2 трлн руб. Это на 33% меньше, чем год назад, а в месячном выражении показатель снизился на 4,2%. Всего с начала года объем кредитования составил 10,1 трлн руб. (минус 5,4%), пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результат экспресс-мониторинга Frank RG.

Наибольшее влияние на общую динамику оказал рынок кредитов наличными, где третий месяц подряд наблюдается снижение активности. За август банки выдали клиентам кредитов наличными на 567,4 млн руб., что на 9% и 14,5% ниже июльского и майского показателей соответственно. При этом в годовом сравнении рынок сократился на 23%, а за восемь месяцев текущего года объем выдачи пока превышает показатель прошлого года на 6%.

Сегмент POS-кредитования также продемонстрировал снижение. В августе этого года выдача сократилась на 3%, до 41,3 млрд руб. В годовом выражении снижение еще более выражено — 11%. Отмечается, что результат мог быть и хуже, но резкий рост среднего чека (на 11%, до 32,4 тыс. руб.) стабилизировал ситуацию.

Рынок ипотеки после июльского провала вернулся на прежнее позиции: объем выдачи составил почти 372 млрд руб., что на 6% выше предыдущего месяца.

Единственный сегмент, который пока демонстрирует стабильность, — автокредитование. В августе 2024 года результат стал рекордным для этого месяца, причем сохранилось превышение с прошлогодним показателем более чем на 40%.

Эксперты отмечают, что автокредитование в среднесрочной перспективе может чувствовать себя лучше других сегментов, однако сдерживающего влияния со стороны высоких ставок и общей закредитованности ему также не избежать.
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