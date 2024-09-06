Объем кредитования россиян за год снизился на 33%

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УрБК, Москва, 06.09.2024. По итогам августа 2024 года банки выдали физлицам кредитов на сумму 1,2 трлн руб. Это на 33% ...

Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в июле кредитов наличными

УрБК, Челябинск, 20.08.2024. В Челябинской области объем выданных в июле 2024 года кредитов наличными составил 12,63 ...

Объем выданных кредитов физлицам в РФ за месяц снизился более чем на четверть

УрБК, Москва, 06.08.2024. В России в июле 2024 года физлицам выдали кредиты на сумму 1,251 трлн руб. По сравнению с ...

Сумма выданных физлицам кредитов в РФ за месяц выросла на 35%

УрБК, Москва, 07.04.2023. В России в марте этого года физическим лицам выдали кредитов на сумму более 1,34 трлн руб. ...

Объем выданных кредитов населению в РФ в январе 2022 года вырос на 22,7%

УрБК, Москва, 08.02.2022. В январе 2022 года банки выдали населению 0,9 трлн руб. кредитов, что стало очередным ...