УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
06.09.2024

В период летних каникул екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 283 тыс. детей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В период летних каникул екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 283 тыс. детей. В прошлом году через воздушную гавань прошло 275 тыс. маленьких пассажиров.

В пресс-службе Кольцово рассказали, что более 25,5 тыс. из общего числа юных пассажиров — это дети до двух лет. Больше всего (около 98 тыс.) детей через Кольцово прошло в августе.

Самым популярным детским направлением на внутренних авиалиниях в летнем сезоне стал Сочи. На этот курорт перелет совершили более 56 тыс. юных пассажиров. На зарубежном направлении больше всего детей (59 тыс.) было на рейсах в турецкую Анталью.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.07.2024 Аэропорт Кольцово с начала года обслужил 3,6 млн пассажиров

В январе-июле 2024 года международный аэропорт Кольцово обслужил свыше 3,6 млн пассажиров, что почти на 13% больше ...

15.07.2024 Аэропорт Кольцово с начала года обслужил 3,6 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. В январе-июле 2024 года международный аэропорт Кольцово обслужил свыше 3,6 млн ...

14.05.2024 Аэропорт Кольцово обслужил 330 тыс. пассажиров в праздничные дни мая

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В период майских праздников екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил около 330 тыс. ...

15.01.2024 В 2023 году аэропорт Кольцово обслужил 7,38 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В 2023 году екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 7,38 млн пассажиров, впервые ...

01.04.2021 Аэропорт Кольцово в январе-феврале обслужил более 563 тыс. пассажиров

Екатеринбургский аэропорт Кольцово в январе-феврале 2021 года обслужил (учитываются отправленные и принятые пассажиры) ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (212)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18