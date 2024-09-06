В период летних каникул екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 283 тыс. детей

В январе-июле 2024 года международный аэропорт Кольцово обслужил свыше 3,6 млн пассажиров, что почти на 13% больше ...15.07.2024 Аэропорт Кольцово с начала года обслужил 3,6 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. В январе-июле 2024 года международный аэропорт Кольцово обслужил свыше 3,6 млн ...14.05.2024 Аэропорт Кольцово обслужил 330 тыс. пассажиров в праздничные дни мая
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В период майских праздников екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил около 330 тыс. ...15.01.2024 В 2023 году аэропорт Кольцово обслужил 7,38 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В 2023 году екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 7,38 млн пассажиров, впервые ...01.04.2021 Аэропорт Кольцово в январе-феврале обслужил более 563 тыс. пассажиров
Екатеринбургский аэропорт Кольцово в январе-феврале 2021 года обслужил (учитываются отправленные и принятые пассажиры) ...