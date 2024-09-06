В период летних каникул екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 283 тыс. детей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В период летних каникул екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 283 тыс. детей. В прошлом году через воздушную гавань прошло 275 тыс. маленьких пассажиров.



В пресс-службе Кольцово рассказали, что более 25,5 тыс. из общего числа юных пассажиров — это дети до двух лет. Больше всего (около 98 тыс.) детей через Кольцово прошло в августе.



Самым популярным детским направлением на внутренних авиалиниях в летнем сезоне стал Сочи. На этот курорт перелет совершили более 56 тыс. юных пассажиров. На зарубежном направлении больше всего детей (59 тыс.) было на рейсах в турецкую Анталью.