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06.09.2024

На рынке труда Свердловской области с начала года было открыто 3,5 тыс. вакансий для финансовых специалистов

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Свердловской области с начала года было открыто 3,5 тыс. вакансий для специалистов из финансовой сферы. Это на 28% превысило показатель за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании, проведенном российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Так, с января по август чаще всего искали кредитных специалистов, финансовых менеджеров, аудиторов, сотрудников по взысканию задолженности и финансовых аналитиков.

Отмечается, что также год к году в этой профессиональной области выросло зарплатное предложение. По данным сервиса «Люди в цифрах», в январе-августе диапазон средних предлагаемых зарплат финансистам в Свердловской области составил 51-94 тыс. руб., а в том же периоде прошлого года — от 45 тыс. 977 руб. до 86 тыс. 207 руб.

Самое высокое зарплатное предложение отмечается у финансовых директоров — 167 тыс. 800 руб. На втором месте брокеры и комплаенс-менеджеры (80 тыс. руб.), на третьем — финансовые менеджеры (74 тыс. 500 руб.).
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