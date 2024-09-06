На рынке труда Свердловской области с начала года было открыто 3,5 тыс. вакансий для финансовых специалистов

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. В Свердловской области число вакансий, допускающих работу в формате хоум-офиса, ...28.06.2024 В Свердловской области во II квартале 2024 года было размещено 51,2 тыс. вакансий для соискателей без опыта
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Свердловской области во II квартале было размещено 51,2 тыс. вакансий, в которых ...03.06.2024 В Свердловской области число вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6%
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Свердловской области количество вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6% год ...20.05.2024 Спрос на ветеринарных врачей в Свердловской области за год вырос на 85%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. В Свердловской области с начала 2024 года было открыто 190 вакансий для ветеринарных ...22.04.2024 Китаисты стали востребованнее на Среднем Урале на 51% в I квартале 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Количество вакансий, где одно из требований — знание китайского языка, выросло в I ...