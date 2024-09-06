На рынке труда Свердловской области с начала года было открыто 3,5 тыс. вакансий для финансовых специалистов

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. В Свердловской области число вакансий, допускающих работу в формате хоум-офиса, ...

В Свердловской области число вакансий в формате хоум-офис выросло на 45%

В Свердловской области во II квартале 2024 года было размещено 51,2 тыс. вакансий для соискателей без опыта

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Свердловской области во II квартале было размещено 51,2 тыс. вакансий, в которых ...