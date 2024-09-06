Суд взыскал с Высокогорского ГОКа 300 тыс. рублей в пользу получившего производственную травму слесаря

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Нижнем Тагиле прокуратура взыскала в судебном порядке с ОАО «Высокогорский ГОК» 300 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу сотрудника, который во время работы потерял равновесие и упал на рабочую площадку с высоты 2,1 м. Он получил механическую травму головы и тела.



В пресс-службе облсуда пояснили, что, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, полученная слесарем травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью, а основной причиной произошедшего явились недостатки в организации и проведении подготовки работников в сфере охраны труда.



Поэтому суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.



Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.