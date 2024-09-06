Суд взыскал с Высокогорского ГОКа 300 тыс. рублей в пользу получившего производственную травму слесаря

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. В Екатеринбурге суд обязал предприятие выплатить 600 тыс. руб. работнице за полученную ...29.07.2024 Компанию «Автотранспортное предприятие» в Лесном обязали выплатить получившему производственную травму сотруднику 500 тыс. рублей компенсации
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. Прокуратура ЗАТО Лесной проверила исполнение трудового законодательства в деятельности ...19.06.2024 Суд взыскал в пользу пострадавшего на тренировке парашютиста 700 тыс. рублей с Уральской базы авиалесоохраны
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Суд взыскал с ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» 700 ...12.04.2022 Свердловская прокуратура взыскала 700 тыс. рублей компенсации с работодателя за полученную сотрудником травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. Прокуратура города Богданович Свердловской области в судебном порядке взыскала с одного ...20.03.2018 Работник предприятия УГМК в Ревде взыскал с работодателя 270 тыс. рублей за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2018. Работник ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (входит в УГМК) через суд взыскал с ...