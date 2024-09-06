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06.09.2024

В Свердловской области местные жители в августе — начале сентября опубликовали 161 тыс. резюме

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Свердловской области местные жители в августе — начале сентября опубликовали 161 тыс. резюме, что превысило прошлогодние показатели на 26%. Об этом говорится в исследовании, проведенном российской рекрутинговой онлайн-платформой hh.ru.

Повышенной динамикой отличились сферы «Автомобильный бизнес», «Рабочий персонал» и «Транспорт, логистика, перевозки», где число объявлений о поиске работы выросло на 80%, 50% и 41% соответственно.

Пятерку замыкают профессиональные области «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Строительство, недвижимость» с приростом в 34,5% и 32%.

В общем количестве резюме наибольшую долю занимают сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (18%), «Рабочий персонал» (16%), «Домашний, обслуживающий персонал» (14%), «Транспорт, логистика, перевозки» (13%) и «Строительство, недвижимость» (12%).

Добавим, что средняя зарплата, которую указывают в своих резюме соискатели из Свердловской области, составила в августе — начале сентября 60 тыс. руб., не изменившись с начала года.
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