В Свердловской области местные жители в августе — начале сентября опубликовали 161 тыс. резюме

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. В Свердловской области в июле — начале августа было опубликовано или обновлено более ...

В Свердловской области в июле — начале августа было опубликовано или обновлено более 155 тыс. резюме

В июне — начале июля 2024 года в Свердловской области было опубликовано 141,6 тыс. резюме, что на 25% больше, чем за ...

Число активных резюме свердловчан за год выросло на 25%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В июне — начале июля 2024 года в Свердловской области было опубликовано 141,6 тыс. ...

Число активных резюме свердловчан за год выросло на 25%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В мае 2024 в Свердловской области было опубликовано 136,5 тыс. резюме, что на 19% ...

В Свердловской области в мае было опубликовано 136,5 тыс. резюме

Число вакансий в Свердловской области за год выросло более чем на 50%

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области число открытых вакансий в октябре 2023 года составило 51 тыс. ...