СОФПП предлагает свердловским самозанятым освоить креативные профессии в течение осени

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. 14 декабря в екатеринбургском креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится ...24.10.2023 Для свердловских предпринимателей и самозанятых с 30 октября по 10 ноября проведут бесплатные курсы по фотографии и созданию сайтов
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Самозанятые и предприниматели Среднего Урала смогут бесплатно обучиться основам ...19.09.2023 Ставка по займам для самозанятых жителей Среднего Урала снижена вдвое
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) снизил ставку по ...30.06.2023 В Екатеринбурге на базе кластера «Домна» пройдет ярмарка для самозанятых творческих профессий
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 15-16 июля пройдет ярмарка «Мой ...21.04.2022 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предложит самозанятым освоить новые профессии
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) запустил новую услугу ...