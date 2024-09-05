СОФПП предлагает свердловским самозанятым освоить креативные профессии в течение осени

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) предлагает свердловским самозанятым освоить креативные профессии в течение осени. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Организация решила провести цикл мастер-классов, где самозанятым объяснят, как нужно продвигать свой бизнес и какие предпринимательские навыки востребованы у потенциальных заказчиков. Кроме того, будет организовано 20 воркшопов, где они смогут освоить базовые навыки таких профессий, как ювелир, фотограф, ландшафтный дизайнер.



«По состоянию на начало августа в Свердловской области было зарегистрировано более 319 тысяч самозанятых. Я считаю, что в этом есть и заслуга государства, благодаря которому этот налоговый режим стал удобным и популярным. В числе преимуществ — комфортная налоговая нагрузка и комплекс инструментов поддержки», — считает министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.



16 сентября состоится мастер-класс «Построение маршрута движения для креативного проекта». На нем слушателям покажут, как проводить анализ рынка, где искать спонсоров для проектов и как находить слабые места в планах. Обучение будет бесплатным.



24 и 25 сентября для самозанятых пройдет мастерская по ораторскому мастерству. Спикером мероприятия станет директор компании SERVICE PLUS бизнес-тренер Ольга Дубровина. Во время интенсива гостей ждут четыре блока знаний: написание мотивационных речей, подготовка к выступлениям перед публикой, создание имиджа и законы выступлений.