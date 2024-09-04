УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
04.09.2024

Жители Свердловской области считают сумму в размере 180-200 тыс. рублей оптимальным уровнем дохода в месяц

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Жители Свердловской области считают сумму в размере 180-200 тыс. руб. оптимальным уровнем дохода в месяц. Такого же мнения придерживаются граждане, проживающие в Ленинградской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской, Самарской, Омской, Воронежской областях, Пермском, Краснодарском краях и Республике Башкортостан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса управляющей компании ПСБ.

В целом подобная сумма устраивает треть россиян, участвовавших в исследовании (34,3%). Еще четверть (24,7%) высказались, что оптимальный доход должен составлять 200-300 тыс. руб. 15,3% респондентов назвали цифру в 100-150 тыс. руб., а 13,2% — 100 тыс. руб.

Самые же высокие ожидания по доходу (200-300 тыс. руб.) у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также респондентов из Московской и Волгоградской областей.

Руководитель по развитию бизнеса УК ПСБ Тимур Рамазанов сообщил, что рост финансовых амбиций россиян на рынке труда связан с недостатком рабочей силы, динамикой инфляции, наличием кредитной нагрузки и повышением качества жизни в стране за последние годы.

Отмечается, что увеличивать свои доходы жители страны планируют за счет повышения на работе, смены профессии или поступлений от аренды недвижимости (совокупно — 53,5%). Более трети участников опроса (35,4%) не имеют четких планов по увеличению уровня своей состоятельности в текущем году, еще 14% планируют до конца года повысить его за счет инвестиций.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.08.2023 ВЦИОМ: Более 40% россиян считают инфляцию в стране очень высокой

По данным опроса ВЦИОМ, более 40% россиян считают, что уровень инфляции в стране является очень высоким. При этом треть ...

25.09.2017 Более 60% россиян не имеет накоплений

Большинство жителей Российской Федерации (63%) не имеют финансовых накоплений. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на ...

25.09.2017 Более 60% россиян не имеет накоплений

УрБК, Москва, 25.09.2017. Большинство жителей Российской Федерации (63%) не имеют финансовых накоплений. Об этом ...

22.01.2013 ВЦИОМ: россияне готовы назвать сбережениями сумму более 240 тыс. рублей

УрБК, Москва, 22.01.2013. Средняя сумма, которую россияне готовы назвать сбережениями, увеличилась за последние семь ...

25.07.2011 Россияне одобряют работу Валентины Матвиенко

Россияне одобряют деятельность Валентины Матвиенко на посту губернатора Санкт-Петербурга. По данным петербургской ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (212)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18