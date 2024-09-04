Жители Свердловской области считают сумму в размере 180-200 тыс. рублей оптимальным уровнем дохода в месяц

По данным опроса ВЦИОМ, более 40% россиян считают, что уровень инфляции в стране является очень высоким. При этом треть ...25.09.2017 Более 60% россиян не имеет накоплений
Большинство жителей Российской Федерации (63%) не имеют финансовых накоплений. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на ...25.09.2017 Более 60% россиян не имеет накоплений
УрБК, Москва, 25.09.2017. Большинство жителей Российской Федерации (63%) не имеют финансовых накоплений. Об этом ...22.01.2013 ВЦИОМ: россияне готовы назвать сбережениями сумму более 240 тыс. рублей
УрБК, Москва, 22.01.2013. Средняя сумма, которую россияне готовы назвать сбережениями, увеличилась за последние семь ...25.07.2011 Россияне одобряют работу Валентины Матвиенко
Россияне одобряют деятельность Валентины Матвиенко на посту губернатора Санкт-Петербурга. По данным петербургской ...