Минстрой планирует ужесточить ответственность для российских банков при выдаче проектного финансирования девелоперам

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2020. Министр строительства и развития инфраструктуры Среднего Урала Михаил Волков сегодня в ...21.02.2020 В России по схеме проектного финансирования строится почти 30% домов
УрБК, Москва, 21.02.2020. В России по схеме проектного финансирования строится 27% многоквартирных домов. Об этом ...14.04.2016 Строительство «Северного потока-2» стартует в 2018 году
«Газпром» планирует начать строительство газопровода «Северный поток-2» 1 апреля 2018 года. Об этом сообщает ...16.02.2015 ЦБ готов увеличить объемы проектного финансирования в два раза
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2015. ЦБ РФ готов увеличить максимальный лимит по проектному финансированию в два раза — до ...13.12.2013 Центробанк отозвал лицензии у ОАО «Инвестбанк» и ЗАО «БПФ»
УрБК, Москва, 13.12.2013. Сегодня Центробанк отозвал лицензии еще у двух российских банков, «Инвестбанка» и Банка ...