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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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03.09.2024

Минстрой планирует ужесточить ответственность для российских банков при выдаче проектного финансирования девелоперам

УрБК, Москва, 03.09.2024. Минстрой планирует ужесточить ответственность для российских банков при выдаче проектного финансирования девелоперам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы министерства строительства Никиту Стасишина.

«Мы сейчас обсуждаем с Центробанком увеличение ответственности банков за выдачу бриджей и проектного финансирования», — сказал Н. Стасишин.

По его словам, министерство совместно с Центробанком разрабатывает метод для оценивания рисков при проектном финансировании. Также будут разработаны более жесткие критерии для выдачи ипотечных займов.
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