Правительство РФ поддержало закон о раздаче непроданных продуктов жителям страны

УрБК, Москва, 27.09.2019. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарные правила ...01.07.2019 Правительство РФ обязало ритейлеров создать полку для продукции с заменителем молочного жира
УрБК, Москва, 01.07.2019. Правительство РФ утвердило постановление о раздельной продажи натуральной молочной продукции ...25.09.2018 Роспотребнадзор планирует ввести наказание за фальсификацию пищевых продуктов
УрБК, Москва, 25.09.2018. Роспотребнадзор планирует внести в правительство РФ законопроект, предусматривающий наказание ...22.02.2017 Более 60% продуктов питания в российских магазинах могут нанести вред здоровью
УрБК, Москва, 22.02.2017. Доля продукции, наносящей вред здоровью, на прилавках российских магазинов составляет от 30 ...31.03.2010 Правительство РФ завершает работу по подготовке техрегламента по безопасности пищевых продуктов, где будут прописаны требования к БАДам
УрБК, Москва, 31.03.2010. Правительство РФ в апреле 2010 года подготовит техрегламент по безопасности пищевых ...