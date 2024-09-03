Правительство РФ поддержало закон о раздаче непроданных продуктов жителям страны

В России изменят санитарные правила для точек общественного питания

Правительство РФ обязало ритейлеров создать полку для продукции с заменителем молочного жира

УрБК, Москва, 22.02.2017. Доля продукции, наносящей вред здоровью, на прилавках российских магазинов составляет от 30 ...

Более 60% продуктов питания в российских магазинах могут нанести вред здоровью

Правительство РФ завершает работу по подготовке техрегламента по безопасности пищевых продуктов, где будут прописаны требования к БАДам

УрБК, Москва, 31.03.2010. Правительство РФ в апреле 2010 года подготовит техрегламент по безопасности пищевых ...