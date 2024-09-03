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03.09.2024

Правительство РФ поддержало закон о раздаче непроданных продуктов жителям страны

УрБК, Москва, 03.09.2024. Правительство РФ поддержало закон о раздаче непроданных продуктов жителям страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

«Правительство РФ в целом поддержало законопроект о налоговых льготах при фудшеринге — безвозмездной передаче нераспроданных продуктов питания на благотворительность», — сообщает информационное агентство.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил передавать непроданные продукты в социальные учреждения. Те, в свою очередь, будут отдавать их нуждающимся категориям населения. Если общая стоимость переданной пищевой продукции не превышает 1% от доходов ритейлеров, то ее следует освободить от уплаты НДС. Закон отправлен на доработку.

По данным ТАСС, в России каждый год выкидывают свыше 17 млн т пищевых отходов. Из них порядка 29% приходится на магазины, оптовые базы и предприятия общественного питания. Стоимость утилизированных продуктов приблизительно оценивается в 480 млрд руб. в год.
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