Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-мае вырос на 9,2%

Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2024 года составил 507,5 млрд руб. Об этом сообщает ...10.06.2024 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-апреле вырос на 9,6%
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2024 года составил ...08.05.2024 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-марте вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-марте 2024 года составил ...09.04.2024 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-феврале вырос на 9%
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-феврале 2024 года составил ...29.02.2024 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе вырос на 6,5%
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе 2024 года составил 118 млрд ...