В РФ предложение в сегменте продажи коммерческой недвижимости за квартал выросло на 5%

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра на рынке продажи торговых объектов ...

Предложение на рынке продажи торговых объектов в Екатеринбурге за год снизилось на 43%

УрБК, Челябинск, 12.07.2023. В Челябинске средняя цена продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2023 года ...

В Челябинске спрос на аренду коммерческой недвижимости за квартал снизился на 17%

В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости за год вырос почти на 50%

В Екатеринбурге средняя цена продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2023 года выросла на 8% по сравнению с ...