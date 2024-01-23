В РФ предложение в сегменте продажи коммерческой недвижимости за квартал выросло на 5%

УрБК, Москва, 08.07.2024. В России предложение на рынке продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2024 года ...23.01.2024 Предложение на рынке продажи торговых объектов в Екатеринбурге за год снизилось на 43%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра на рынке продажи торговых объектов ...12.07.2023 В Челябинске спрос на аренду коммерческой недвижимости за квартал снизился на 17%
УрБК, Челябинск, 12.07.2023. В Челябинске средняя цена продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2023 года ...25.01.2023 Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Челябинске за квартал вырос на 8%
УрБК, Челябинск, 25.01.2023. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Челябинске в IV квартале 2022 года вырос на ...24.01.2023 В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости в IV квартале 2022 года вырос на 19%
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге в IV квартале 2022 года ...