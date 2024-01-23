В РФ предложение в сегменте продажи коммерческой недвижимости за квартал выросло на 5%

В России предложение на рынке продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2024 года выросло на 5% по сравнению с предыдущим кварталом, аренды — на 2%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Наиболее заметная динамика предложения в сегменте продажи коммерческой недвижимости наблюдается в категориях зданий (+14%), автосервисов (+13%), общепита (+11%) и производственных помещений (+10%). Спрос за три месяца снизился в среднем на 12%, а цены — на 2%.



Согласно данным сервиса, наиболее доступная коммерческая недвижимость по стоимости квадратного метра находится в Приморском крае и Брянской области (29 тыс. руб. за кв. м.), самая дорогая — в Москве (356 тыс. руб. за кв. м.) и Санкт-Петербурге (157 тыс. руб. за кв. м.).



Что касается аренды коммерческой недвижимости, больше всего выбор объектов увеличился в сегменте производственных помещений (+14%), автосервисов (+12%), зданий (+9%), предприятий общепита и площадей свободного назначения (по +7%). Спрос за три месяца снизился в среднем на 13%, а стоимость аренды — на 2%.



Наиболее бюджетной для аренды оказалась коммерческая недвижимость в Смоленской области (327 руб.), самой дорогой — в Москве (2,4 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (1,4 тыс. руб.).